Первая в России: томской особой экономической зоне технико-внедренческого типа исполняется 15 лет

Действовать особая экономическая зона «Томск» будет до 2055 года. Фото: из открытых источников

Постановление о создании в Томске особой экономической зоны было подписано 21 декабря 2005 года; в 2006-м ее лично открыл Владимир Путин. Такая ОЭЗ технико-внедренческого типа была создана в России впервые, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Основные направления развития – IT-технологии и электроника, биотехнологии и медицина, нанотехнологии и новые материалы, а также ресурсосберегающие технологии.

– С 2006 года резидентами ОЭЗ «Томск» стали более 100 компаний. Общий объем выручки, полученной ими за 15 лет, превысил 24 млрд рублей, а объем инвестиций – 20 млрд. За эти годы резиденты заплатили в бюджеты всех уровней более 3,1 млрд рублей налогов, – приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Также он отмечает, что продукция экспортируется в 158 стран, а объем самого экспорта за все время превысил 4,3 млрд рублей.

Помимо этого, с 2006 года в Томске построены дороги, три административно-деловых центра и объекты инженерной инфраструктуры общей площадью более 50 тыс. кв. м. В восточной части города создана дорожная сеть по улицам Елизаровых-Балтийская-Клюева, проложены инженерные сети, что позволило построить новые жилые микрорайоны. Также была реконструирована Пушкинская развязка, а томский аэропорт «Богашево» получил статус международного.

Отмечается, что на сегодняшний день завершается возведение еще ряда объектов на Северной и Южной площадках ОЭЗ, идет строительство экспоцентра. Также с 2021 года на территории ОЭЗ запускается акселерационная программа, которая должна стать точкой притяжения стартапов, и региональная площадка «Сколково».

Срок действия особой экономической зоны в Томске был продлен до 2055 года.