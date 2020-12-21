В Томской области полицейские изъяли более 600 литров нелегального алкоголя

Изъятая полицией алкогольная продукция будет уничтожена. Фото: из открытых источников

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Стрежевской» выявили два факта реализации алкоголя без лицензии и сопроводительных документов; было изъято 648, 25 литра продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время Арбитражный суд Томской области вынес решения о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16. (Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота) и ч. 2 ст. 14.17.1. (Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

Отмечается, что суд назначил нарушителям штрафы в размере 50 и 100 тысяч рублей. Изъятая продукция будет уничтожена без компенсаций.