Томичи стали чаще подавать обращения в службу судебных приставов через онлайн-сервисы

Электронные сервисы сейчас становятся очень популярны. Фото: из открытых источников

В начале 2020 года количество электронных обращений в среднем составляло 74 в день. Сейчас приставы ежедневно принимают около 130, сообщает пресс-служба УФСПП России по Томской области.

– Таким образом рост составил 75%. В случае, если должники и взыскатели не знают, как взаимодействовать с сотрудниками управления онлайн, они могут прийти к дежурному приставу, – говорится в сообщении.

Запросы, ходатайства и обращения направляются через интернет-приемную, которая находится на сайте ведомства в разделе «Обращения». Там же прикрепляются к тексту дополнительные файлы, например, отсканированные документы. На бумажном носителе их можно оставить в специальном боксе «Для приема почтовой корреспонденции» – он находится у входа в здание томского УФСПП.

Отмечается также, что жители могут узнать о ходе исполнительного производства на сайте Госуслуги, а о наличии задолженности – на сервисе «Банк данных исполнительных производств» либо по телефону: 615-000.