С 1 января жители Томска должны поверить более 30 тысяч счетчиков учета горячей воды

В ночь под Новый год перестанут действовать послабления, введенные для россиян в сфере ЖКХ. Фото: из открытых источников

Действие моратория на применение штрафных санкций за долги по коммунальным услугам заканчивается 1 января 2021 года, напоминает пресс-служба АО «ТомскРТС». С этого же времени возобновляется обязанность собственников по поверке приборов учета горячей воды.

Ранее Правительство РФ в качестве мер поддержки населения в период пандемии коронавирусной инфекции ввело мораторий на применение штрафных санкций из-за долгов по услугам ЖКХ, а также разрешило не поверять бытовые приборы учета до 1 января 2021 года. Однако с начала следующего месяца введенные послабления перестают действовать.

По данным «ТомскРТС» срок поверки приборов учета истекает для 33,07 тыс. счетчиков горячего водоснабжения. Собственники должны провести их поверку и через управляющие организации (либо самостоятельно) передать эти сведения в ресурсоснабжающую организацию. «Для лицевых счетов с просроченной поверкой счетчиков начисления будут производиться в течение трех месяцев с даты забраковки прибора по средним показаниям за предыдущий период, а далее по нормативу», – говорится в сообщении.

– Просим томичей не затягивать с оплатой счетов и погасить долги до 31 декабря, чтобы избежать начисления пени. Если погасить задолженность в полном объеме не представляется возможным, абонент может обратиться в компанию и заключить соглашение о рассрочке платежей. В этом случае штрафные санкции применяться не будут. Также необходимо исполнить обязанность по поверке счетчиков горячей воды, – подчеркнула замдиректора СП «Теплоэнергосбыт» АО «ТомскРТС» Ирина Сергиевская.