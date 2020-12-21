Погода в Томске и области 21 декабря: небольшой снег и похолодание

Как и обещали синоптики, в Томскую область пришли небольшие морозы. Фото: из открытых источников

По данным регионального гидрометцентра, томичей в понедельник ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег.

В Томской области ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 15-17 м/с. Температура в светлое время суток составит -13…-18°С, в некоторых районах до -23°С. Ночью -22…-27°С, при прояснениях -28…-33°С, по крайнему северо-западу -16…-21°С. Также в темное время суток ожидается небольшой снег, днем местами умеренный, в отдельных районах изморозь.

В Томске ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -24…-26°С, днем -16…-18°С.

На дорогах местами гололедица.