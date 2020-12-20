Томские пожарные спасли двух человек из горящего дома

Площадь пожара - 103 квадратных метра. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске в субботу вечером произошел пожар в одном из жилых деревянных домов Ленинского района. В результате возгорания сгорели крыша дома и две веранды. Пожарные спасли двух человек, – сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС по Томской области.

Уточняется, что накануне вечером, 19 декабря, в 22:33 в МЧС поступило сообщение о возгорании по улице Игарской Ленинского района Томска. По данным пресс-службы, пожар произошел в трехквартирном деревянном доме.

«К моменту прибытия первого подразделения огнем были охвачены крыша дома и веранда одной из квартир. Пожарные спасли 2 человек», – сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

Пожар удалось потушить в 00:22. В результате сгорели крыша дома и две веранды. Общая площадь пожара составила 103 «квадрата». На месте работало 10 человек и три машины.

Причина пожара устанавливается.