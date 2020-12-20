В Томске жители семи улиц останутся без света в понедельник

В понедельник в Томске на семи улицах в некоторых домах планируется отключить свет в связи с ремонтом. Фото: из открытых источников

В понедельник, 21 декабря, в Томске на семи улицах планируется отключение электричества с 9 утра до 5 вечера, в связи с плановым ремонтом оборудования. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба «Горсетей» Томска.

Уточняется, что с 08:00 до 15:00 — света не будет в некоторых домах на улице Профсоюзной 2-а, также планируют отключить электричество с 09:00 до 13:00 на перекрестке Добролюбова, Успенского, на улицах Розы Люксембург, Пролетарской и Фрунзе.

Добавим, что по данным пресс-службы, с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать в нескольких домах на улице Кулагина.

Подробную информацию об отключении электричества можно на сайте ООО "Горсети" в разделе "Плановые отключения".