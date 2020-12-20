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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 183 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 22 360
Анна Захарова
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Еще 183 жителя Томской области подтвердили заболевание новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Еще 183 жителя Томской области подтвердили заболевание новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 декабря, в Томской области выявлено 183 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация 22 360 появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 948 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 511 пациентов скончались, 20 915 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 848 377 человек, 50 858 скончались, 2 275 657 выздоровели.