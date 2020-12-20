Коронавирус в Томске: + 183 новых случаев заражения

Еще 183 жителя Томской области подтвердили заболевание новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 декабря, в Томской области выявлено 183 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация 22 360 появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 948 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 511 пациентов скончались, 20 915 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 848 377 человек, 50 858 скончались, 2 275 657 выздоровели.