Томскстат: за 10 месяцев 2020 года промышленное производство в регионе сократилось

Объемы добычи нефти упали по сравнению с 2019 годом почти на четверть. Фото: из открытых источников

Промышленное производство в регионе в январе-ноябре 2020 года сократилось на 9,6% по сравнению с тем же периодом 2019-го, сообщает Томскстат. Позитивная динамика отмечена в обрабатывающих отраслях (плюс 8,1%), а также в сфере водоснабжения и утилизации отходов (плюс 2,7%).

Снизились по сравнению с 2019 годом показатели добычи полезных ископаемых (минус 20,2%); обеспечения электроэнергией, газом и паром (минус 6,6%). Так, в январе-ноябре 2020 года добыча природного и попутного газа сократилась на 1,3%, а нефти (включая газовый конденсат) – на 24,5%. Добыча песка увеличилась на 5,5%.

Производство пищевых продуктов выросло на 4,0% к январю-ноябрю прошлого года. В Томской области больше произвели сметаны (на 35,2%), свинины (14,3%), мясных полуфабрикатов (7,6%), колбасных изделий (7,0%).

Одновременно сократилось производство масла сливочного (на 24,2%), молока (16,4%), хлебобулочных изделий (9,1%), творога и сыров (соответственно на 5,1% и 4,2%), мяса домашней птицы (2,3%). Производство напитков увеличилось на 2,1%.

В обрабатывающих отраслях производство текстиля выросло в 3,9 раза, мебели – на 82,9%; металлургическое производство – на 32,2%, выпуск резиновых и пластмассовых изделий – на 11,8%. В то же время производство металлических изделий (кроме машин и оборудования) упало на 29,5%, электрооборудования – на 13,6%. Объемы в деревообработке сократились в целом на 12,8%, включая пиломатериалы и шпон для фанеры.

За 10 месяцев в Томской области меньше выпустили строительных растворов – на 49,1%, блоков и других сборных изделий – на 29,5%, товарного бетона – на 16,3%. Производство бумаги и бумажных изделий снизилось на 9,4%, кокса и нефтепродуктов – на 1,5%. Кроме того, электроэнергии произведено меньше на 6,8%, пара и горячей воды – на 7,1%.

При этом в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем промпроизводство в регионе увеличилось на 0,6%, отмечает Томскстат.