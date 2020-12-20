В томском вузе создали интернет-карту доступности университетов для студентов с инвалидностью

При создании доступной среды для студентов с ограничениями по здоровью есть много сложностей. Фото: из открытых источников

На стратегической сессии на базе ТУСУРа обсудили вопросы доступности высшего образования в томских университетах. Работа по формированию доступной среды сегодня ведется во всех высших учебных заведениях, но пока проблему удалось решить не везде – многие современные корпуса не предназначены для таких учащихся, сообщает пресс-служба томского вуза.

Как отметил доцент кафедры истории и социальной работы ТУСУРа, руководитель АНО «Интегро» Максим Берсенев, в шести томских университетах учится около 300 студентов с ограниченными возможностями здоровья – это только 10% от общего числа потенциальных абитуриентов с инвалидностью.

– Знаю, что за последние пять лет вузы вложили серьезные средства, чтобы обеспечить доступную среду студентам. Однако мы сталкиваемся с рядом препятствий, в том числе с ограничениями возможностей по переоборудованию учебных корпусов и аудиторий. Многие из них расположены в памятниках архитектуры федерального значения, что накладывает ряд ограничений. Но мы должны находить пути решения, которые позволят обходить регуляторные барьеры, – приводятся слова проректора ТУСУРа по развитию университетского комплекса и социальной работы Дмитрия Буинцева.

Специалисты провели исследование доступности образования в томских вузах. Итогом стало создание интернет-карты, которую можно посмотреть на сайте. В ней отображена архитектурная доступность университетов и описан каждый учебный корпус.

– К сожалению, в данный момент большая часть зданий «условно» или «частично» доступна. Это означает, что самостоятельно зайти и передвигаться по вузу студент с особыми потребностями сможет с большим трудом, – добавляется в сообщении.

Итоговые сведения будут представлены абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья, а результаты проекта отправлены на рассмотрение Фонду президентских грантов.