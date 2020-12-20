За неделю система видеофиксации в Томской области выявила почти 3500 нарушений ПДД

Сотрудники полиции напоминают о том, что важно соблюдать ПДД. Фото: из открытых источников

Камеры на автодорогах области работают ежедневно. После фиксации нарушения информация передается в ГИБДД и обрабатывается, затем владелец транспортного средства получает квитанцию об оплате штрафа по почте, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 3412 нарушений, 2842 из которых – нарушения скоростного режима. Основная цель использования приборов видеофиксации – обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма, – говорится в сообщении.

Получить информацию о своих нарушениях можно в разделе «Проверка штрафов» на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, а также на портале «Электронное правительство». Там же штраф можно оплатить: в течение 20 дней с момента вынесения постановления уплата составляет 50% от суммы, после – полная стоимость.