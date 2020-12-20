Вниманию томичей: Банк России выделил пять признаков «опознания» телефонных мошенников

Следует знать, что настоящий сотрудник банка никогда не запрашивает у клиента данные карты. Фото: из открытых источников

В преддверии новогодних каникул Центробанк направил банкам рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать телефонных мошенников.

– Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им противостоять, очень важно, – отметил заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. – Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко.

Как сообщается на официальном сайте ЦБ, основные признаки телефонных мошенников следующие.

Первый. Неожиданный звонок или СМС от незнакомца, кем бы он ни представился – сотрудником банка, полиции или магазина, – это уже повод насторожиться.

Второй. Разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то «безопасный» счет, оплатить некий налог, штраф, заплатить залог, аванс и т. п.

Третий. По телефону человек слышит якобы очень выгодное предложение – призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо, наоборот, звучат попытки запугать возможной потерей денег.

Четвертый. Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты – номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные.

Последний, пятый признак телефонного мошенничества – это моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

Эксперты ЦБ предупреждают: настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у гражданина какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка.