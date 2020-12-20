Томские предприниматели передали более 700 пульсоксиметров в медучреждения

В ближайшее время приборы распределят в поликлиники Томска и Томского района. Фото: из открытых источников

Депутат городской думы Томска Владимир Самокиш передал от предприятий региона 500 приборов для диагностики уровня насыщения кислородом крови, 120 предоставил директор ГК «Карьероуправление», депутат областного парламента Екатерина Собканюк, еще 110 – генеральный директор АО «ЭлеСи» Сергей Чириков, сообщил телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

– Мы планируем выдавать эти приборы пациентам, проходящим лечение на дому, на время лечения. В первую очередь, врачи будут передавать их людям, относящимся к группам риска по возрасту, либо имеющим сопутствующие заболевания. Это позволит медикам удаленно отслеживать состояние здоровья пациентов и при необходимости своевременно корректировать лечение, – приводятся в сообщении слова заместителя начальника департамента здравоохранения по развитию Александра Таранова.

Дополняется, что пульсоксиметры будут распределяться между пациентами с подтвержденным или вероятным диагнозом COVID-19, проходящим лечение амбулаторно, при наличии признаков респираторного заболевания или пневмонии.

По словам Александра Таранова, в ближайшее время приборы будут переданы в поликлиники областного центра и Томского района. Позднее такую практику планируется транслировать на все медучреждения региона.