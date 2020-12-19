Томским пенсионерам: Банк России вновь отложил окончательный переход на карты «Мир»

На карты Visa и MasterCard можно получать пенсии и пособия еще больше полугода. Фото: из открытых источников

Банк России разрешил банкам перечислять пенсии и иные социальные выплаты на карты Visa и MasterCard до 1 июля 2021 года. Ранее из-за пандемии срок окончательного перевода пенсий на карты «Мир» переносился дважды. Изначально он был установлен на 1 июля, затем – на 1 октября, потом – на 1 января. Теперь ЦБ решил продлить этот срок сразу на полгода.

Карты «Мир», которые должны прийти на замену картам международных платежных систем, регулятор рекомендовал банкам доставлять на дом. Если карты, на которые уже приходят соцвыплаты, окажутся просроченными, клиентам дадут возможность пользоваться ими также до 1 июля. Об этом первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова уведомила банки в информационном письме.

Пенсии и пособия по-прежнему можно получать и наличными через «Почту России» – на дому или самостоятельно в почтовом отделении. Сохраняется и возможность получать соцвыплаты на банковский счет, к которому не привязана банковская карта.