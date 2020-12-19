188 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Случаев летального исхода не зарегистрировано. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 188 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 17 541, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 193 новых случаев заболевания.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53-х человек, у 138-ми признаки ОРВИ, у двоих – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,9% мест. В обсерваторе находятся 10 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.