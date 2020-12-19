Коронавирус в Томске: +193 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 28 209 инфицированных. Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 декабря, в Томской области выявлено 193 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 22 177 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 28 209 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 585 пациентов скончались, 26 109 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 819 429 человек,50 347 скончались, 2 254 742 выздоровели.