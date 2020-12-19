Продавцы и водители стали самыми востребованными работниками в Томской области перед Новым годом

В списке востребованных работников с квалификацией в Томской области – повара, сварщики, монтажники и машинисты. Фото: из открытых источников

Каждая шестая вакансия в нашей области приходится на сферу продаж. Торговым организациям требуются продавцы одежды, продуктов, косметики, мобильных аксессуаров, цветов и автозапчастей, сообщают эксперты российского популярного интернет – сервиса объявлений о вакансиях и резюме на рынке труда.

Объявления о наборе персонала размещают как крупные сети, так и небольшие магазины. Многие работодатели готовы принять соискателей без опыта и обучить их необходимым навыкам.

Помимо официального трудоустройства и различных льгот в виде премий и скидок на продукцию, предприятия готовы обеспечить своих сотрудников униформой и компенсировать затраты на питание.

Средняя зарплата продавцов в Томской области составляет 25 000 рублей в месяц (по России 28 500 рублей).

- Мы уже на протяжении полугода в поисках продавца-консультанта. Не могу сказать, что у нас завышенные требования к сотруднику, да и оплата по местным меркам достойная. Очень мало людей приходит на собеседование. Мы думали, что будет большой поток из-за повсеместной безработицы, но пока мы так и не нашли подходящего человека,- поделилась Ольга, директор магазина женской одежды в Томске.

На втором месте по популярности в регионе - вакансии для водителей. Их труд в среднем оценивают в 35 000 рублей (по России 40 000 рублей), но максимальный заработок может превысить и 100 000 рублей. Такую зарплату будет получать опытный водитель - дальнобойщик с правами категории Е. На хороший доход могут рассчитывать водители категории В и С при условии работы вахтовым методом. Водителям пассажирских автобусов работодатели также обещают зарплату выше средней – до 70 000 рублей.

По словам экспертов, в период ограничений из-за коронавируса вырос спрос и на курьеров с личным авто. Доставляя клиентам посылки, готовую еду, продукты, лекарства и другие товары, можно заработать до 3500 рублей в день.