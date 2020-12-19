Отдел МФЦ по Ленинскому району Томска признан лучшим в регионе

Томский областной МФЦ «Мои документы» трижды становился победителем всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Фото: из открытых источников

По итогам ежегодного регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Томской области 2020» победителем стал отдел МФЦ по Ленинскому району Томска, сообщает обладминистрация.

Победителя эксперты определяли по таким критериям, как удовлетворенность заявителей предоставлением услуг, среднее время ожидания, загруженность окон приема, а также выполнение планов. Итоговая оценка формировалась по результатам прямого голосования.

В центре работают 27 окон приема, и предоставляется 194 услуги. За весь период работы отдела сотрудники приняли 685 798 обращений.

Лучшим универсальным специалистом стала сотрудница территориально обособленного подразделения Томского района Татьяна Иглакова. В этой номинации учитывалась профессиональная подготовка, знание нормативно-правовой базы, клиентоориентированность и владение IT-технологиями.

Всего в регионе действует 19 отделов МФЦ, 39 территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП), 3 мобильных офиса, а также 9 центров оказания услуг для бизнеса. В общей сложности на территории Томской области работают 292 окна по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», что обеспечивает охват населения более чем на 93%.