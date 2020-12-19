Погода в Томске 19 декабря 2020: облачно, небольшой снегопад

На следующей неделе в регионе ожидаются морозы Фото: из открытых источников

Сегодня днем жителей областного центра ожидает облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 2-5 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем -7, -6°С, ночью - 18°С. На дорогах гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер севере-западный 2-4 м/с. Температура днем -7, -11°С, ночью в отдельных районах температура снизится до -30°С. Гололедица.