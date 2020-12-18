На следующей неделе в Томскую область придут сильные морозы

Наконец-то в Томскую область идут настоящие сибирские морозы Фото: из открытых источников

Синоптики Томского гидрометцентра ожидают в регионе на следующей неделе похолодание до -33 °C. В отдельных районах температура ночью может опуститься до -40 °C.

Они прогнозируют на следующей неделе ночную температуру по региону в пределах – -27...-33 °C, местами при прояснениях ожидается до -40 °C. Дневная температура будет в пределах -20...-25 °C, местами – до -33 °C.

В Томске синоптики ожидают на следующей неделе, со вторника – среды понижение температуры до -28...-33 °C.

Они предполагают, что морозная погода будет держаться в Томской области в течение следующей недели.