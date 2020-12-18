В Томской области люди болеют ОРВИ и коронавирусом, но не гриппом

Коронавирус "прогнал" грипп в Томской области Фото: из открытых источников

По итогам прошедшей недели в Томской области уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги по совокупному населению на 13,7%. Уровень заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей снизился на 4,3%. Превышение эпидпорога отмечено в одной возрастной группе от 15 лет и старше, в этой группе заболеваемость выше эпидпорога в 2 раза, сообщает управление Роспотребнадзора по Томской области.

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области, были закрыты полностью 2 школы в Чаинском районе, 2 детских сада в Шегарском и Томском районах, частично закрыты 17 классов в 13 школах (Шегарском, Парабельском, Первомайском, Кожевниковском районах и г. Томске), а также 7 групп в 4 детских садах (Каргасокском, Шегарском, Кожевниковском районах).

Ситуация за ходом прививочной кампании и эпидситуацией по ОРВИ остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Томской области.