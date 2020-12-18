В окрестностях Томска горящий лесовоз тушили водитель, полицейские и пожарные

Как всем миром лесовоз в Томске спасали... Фото: из открытых источников

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Томской области лейтенант полиции Станислав Надеев и старший лейтенант полиции Евгений Максимов, двигаясь по автодороге поселок Светлый – город Томск, увидели на обочине грузовик, перевозящий лесоматериалы, у которого горел воздухозаборник, расположенный за кабиной водителя.

Автоинспекторы незамедлительно ограничили движение автомобилей на данном участке дороги и передали сигнал о происшествии в дежурную группу ГИБДД. После этого, вооружившись огнетушителями, они бросились к горящему тягачу, водитель которого самостоятельно пытался потушить возгорание, сообщает сайт УМВД по Томской области.

Однако этих средств пожаротушения не хватило, чтобы погасить огонь, который полыхал рядом с топливными баками. Тогда правоохранители обратились к проезжающим мимо автолюбителям с просьбой предоставить огнетушители. Всего было потрачено около десятка баллонов. Полностью возгорание было ликвидировано подоспевшими сотрудниками пожарной службы.

Бригада скорой медицинской помощи на месте оказала помощь 48-летнему водителю грузовика. Мужчина, в свою очередь, поблагодарил инспекторов ДПС, оперативные службы и неравнодушных водителей за оказанную помощь.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.