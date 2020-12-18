Каждый новый год повышает тариф в транспорте Томска на 1 рубль

В Томске дорожает все, в том числе и проезд в транспорте Фото: из открытых источников

В 2021 году поднимется максимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, трамваях и троллейбусах Томска. Он вырастет на один рубль и составит 23 рубля, так сказано в постановлении городской администрации.

В 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте Томска выросла до 22 рублей. Тариф на проезд в вечернее время (после 21:00) сохранился на уровне 2019 года – 25 рублей.

Для женщин 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше проезд в автобусе при максимальной планке будет стоить 20 рублей, в электротранспорте – 18 рублей.

В постановлении администрации Томска от 12 июля 2019 года за подписью мэра Ивана Кляйна прописаны максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа с 2020-го по 2024 год, они будут ежегодно расти.