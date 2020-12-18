Огромный Университетский каток сегодня открылся на озере в Томске

В этом году в Томске любителям катания на коньках есть куда пойти Фото: из открытых источников

18 декабря открылся Университетский каток на Мавлюкеевском озере. Он является одним из самых больших природных катков в Сибири – 10 тыс. кв. м. Больше по площади в Томске будет только каток на Белом озере – 12 тыс. кв.м, сообщает сайт мэрии областного центра.

Толщина льда на озере достигла 30 сантиметров (для массового выхода людей она должна составлять не менее 25 сантиметров), поверхность была дополнительно залита водой из пожарных стволов, а когда она застыла, лед был отполирован с помощью спецтехники.

Возле катка на Мавлюкеевском озере установлена елка, на территории подключена иллюминация.

Прокат коньков будет работать в будние дни с 16.00 до 22.00 и с 12:00 до 22:00 в праздничные и выходные дни.

Всего в Томске открыты для посещения 30 ледовых катков. Половина из них – с пунктами проката. На всех объектах работает освещение и музыкальное сопровождение.