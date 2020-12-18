"Сибирь зажигает звезды": учащаяся томского колледжа вышла в финал фестиваля

На пение томички обратило внимание компетентное жюри фестиваля Фото: из открытых источников

Студентка отделения народного пения и этнохудожественного творчества Губернаторского колледжа Софья Еремина получила Гран-при регионального этапа Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Народный вокал», сообщает портал администрации Томской области.

В конкурсной программе томичка исполнила «Лешуконские частушки» (частушки Архангельской области).

Творческий турнир проходил с 21 ноября по 11 декабря в заочном формате с участием коллективов и исполнителей, работающих в концертных организациях, театрах, кино, на радио, телевидении, а также студентов учебных заведений искусства и культуры.

Конкурсанты выступали в номинациях «народный вокал», «хоровое пение», «инструментальная музыка», «хореография», «театр моды», «оригинальный и театральный жанр», «художественное слово».

Фестиваль организован Фондом «Планета талантов» при поддержке Министерства культуры РФ.