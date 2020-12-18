Томские власти оценивают пассажиропоток 38 маршрута после жалоб жителей

В Томске постоянно ведется мониторинг наполняемости автобусов на востребованных маршрутах в часы пик. Фото: из открытых источников

Специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» приступили к оценке потока на остановках автобуса №38: в мкр. Каштак, Сосновый бор, вблизи Областной клинической больницы, на ул. Бердской. Ранее жители обратились в администрацию с жалобами, что отдельные переполненные автобусы этого маршрута проезжают остановки и нарушают интервалы движения, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– С помощью автоматизированной системы диспетчерского управления сотрудники ЦОиКП подтвердили проезд остановок, в связи с чем перевозчику направлена информация о нарушении муниципального контракта, и ответственности за это. Нарушение графика движения автобусов не подтвердилось. За систематическое нарушение условий договора, перевозчики ответят рублем, – приводятся в сообщении слова заместителя мэра, начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.

Также добавляется, что инспекторы будут дежурить на остановках 38-го автобуса, после чего дадут рекомендации перевозчику по корректировке интервалов движения, чтобы не допускать переполнения.

Сегодня пассажирская сеть Томска включает 18 маршрутов, на которых работают 11 компаний-перевозчиков. Контракты с ними заключены на ближайшие пять лет.