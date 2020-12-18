Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Из-за COVID-19 за минувшие сутки скончались еще три жителя Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 декабря, стало известно о смерти трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 201 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям: у двоих была установлена гипертония, у двоих – ишемия головного мозга, у одного из умерших было онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 21 984 случая заболевания COVID-19, 17 353 выздоровевших, 201 умерших.

В России за все время пандемии заболели 2 791 220 человек, выздоровели 2 228 633, скончались 49 762.