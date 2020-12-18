218 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Число выздоровевших от коронавируса томичей превысило сегодня число заболевших. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 218 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 17 353, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 187 новых случаев заболевания.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 136-ти признаки ОРВИ, у четырех – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,7% мест. В обсерваторе находятся 10 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.