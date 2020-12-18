Коронавирус в Томске: +187 новых случаев заражения

Общее число заболевших коронавирусом томичей приближается к 22 тыс. человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 декабря, в Томской области выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 21 984 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 28 552 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 611 пациентов скончались, 26 093 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 791 220 человек, 49 762 скончались, 2 228 633 выздоровели.