Полет на Венеру: ученые из Томска составляют детальные карты поверхности планеты

Полет на Венеру запланирован в период между 2026 и 2033 годами. Фото: из открытых источников

Специалисты геолого-географического факультета ТГУ совместно с канадскими коллегами составляют детальные карты фрагментов поверхности Венеры, что поможет в исследовательской миссии «Венера-Д», которую готовят Роскосмос и НАСА, сообщает пресс-служба Томского вуза.

Уточняется, что «Венера-Д» – это проект по отправке орбитального аппарата и посадочного модуля на эту планету. Полет запланирован на 2026-2033 годы. Специалисты хотят изучить ее поверхность.

В состав исследовательской группы от Томска вошли младший научный сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики ГГФ ТГУ Екатерина Антропова и студент 3 курса этого факультета Карлос Брага. Они должны создать подробные карты фрагментов поверхности Венеры, которые в 10 раз превосходят по масштабу известные.

– Полученные результаты станут основой более детального изучения поверхности планеты, в том числе в ходе исследовательских миссий «Венеры-Д». Для этого необходимо учитывать потенциальную безопасность посадки на конкретной местности; репрезентативность материалов, потенциальную простоту и качество геохимического сигнала на месте посадки; орбитальные ограничения миссии, – приводятся в сообщении слова Екатерины Антроповой.

Сейчас ученые уже сделали карты по нескольким областям Венеры. Следующий этап работы – демонстрация материалов на международной отраслевой конференции в марте 2021 года в Техасе (США).