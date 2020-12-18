Пешеходный светофор около спорткомплекса «Акватика» установят в Томске

Сейчас завершается монтаж еще нескольких светофоров в разных районах Томска. Фото: из открытых источников

По пр. Ленина, 186 специалисты приняли решение о замене светофора с желтым мигающим сигналом на нерегулируемом переходе на трехцветный с кнопкой вызова для пешеходов. Рядом находится спорткомплекс «Акватика», его ежедневно посещают сотни людей, в том числе, дети, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Отмечается, что также регулируемым станет переход через ул. Елизаровых в районе пересечения с ул. Артема.

– Монтаж устройств со световыми сигналами позволяет организовать безопасные пересечения как для водителей, так и для пешеходов. Результаты проделанной работы очевидны – в этом году в Томске количество дорожных происшествий снизилось более чем на 30%. Эту работу мы продолжим и в следующем году, проанализируем совместно с Госавтоинспекцией статистику по местам концентрации ДТП по итогам 2020 года, – приводятся в сообщении слова заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса. Также, по информации ГИБДД, в Томске на 12,5% сократилось число погибших при ДТП, а число раненых – на 35%.

Добавляется, что сейчас завершается установка трехцветных светофоров на регулируемых перекрестках в районе здания по Иркутскому тракту, 59, на пересечениях Московского тракта и ул. А. Иванова, улиц Киевской и Усова, пр. Ленина и ул. Пролетарской. Планируется, что они будут приняты в эксплуатацию уже в конце декабря 2020 года.

Напомним, к началу учебного года в Томске также были установлены 22 светофора вблизи школ и детских садов.