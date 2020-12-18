Вице-премьер Марат Хуснуллин позитивно оценил концепцию строительства кампуса на левом берегу Томи

Строительство кампуса потребует узаконить это понятие на законодательном уровне. Фото: из открытых источников

На совещании под руководством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил концепцию создания многофункционального студенческого кампуса. Как сообщил глава региона, под него на левом берегу Томи зарезервирован земельный участок площадью 52 гектара.

– Весь проект мы оцениваем в 35 млрд руб. Его реализацию будем осуществлять через частно-концессионный механизм на деньги капитального гранта госкорпорации ВЭБ.РФ, собственные и заемные средства инвестора, – приводит пресс-служба обладминистрации слова губернатора. – Нам необходимо узаконить понятие «кампус» в законодательстве на уровне правительства, потому что по сегодняшним нормативам мы построим не комплексную современную среду для студентов, а типовое общежитие со старыми нормативами. В составе кампуса мы планируем строить и арендное жилье для преподавателей и магистрантов с семьями, и здесь требуются решения по возможности кредитования не на 15, а на 20-25 лет.

Зампред правительства позитивно оценил концепцию строительству кампуса, предложив Сергею Жвачкину лично возглавить проект. Минстрою и Минобрнауки Марат Хуснуллин поручил подготовить дорожную карту проекта. Минтрансу вместе с регионом необходимо рассмотреть вопросы транспортной доступности, в том числе строительства моста для пешеходов и общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, в 2019 году власти Томской области и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве современного кампуса на 20 тыс. студентов. Его общая стоимость оценивается в 35 млрд руб., из которых примерно 15 млрд регион рассчитывает получить в виде гранта из бюджета РФ. Объект планируется разместить на левом берегу Томи.