«Сделай сам»: выпускница томского университета придумала обувь-конструктор для детей

Выпускница ТПУ Регина Крайняя основала собственную компанию по созданию игровой обуви для детей. Фото: из открытых источников

Выпускница Томского политехнического университета Регина Крайняя разработала обувь-конструктор для детей, чтобы привлечь внимание детей к проектированию полезных вещей. Со своей разработкой она заняла второе место в российском этапе конкурса Lexus Design Award 2021, - сообщает в пятницу пресс-служба ТПУ.

Уточняется, что девушка стажировалась в Японии, работала в Токио. Затем основала свою компанию по созданию игровой обуви для детей.

«Идея проекта модульной обуви возникла еще при обучении в Томском политехе. Окрепла же она после обучения в компании, производящей «умные» кроссовки, оснащенные съемными датчиками. С помощью этих датчиков можно лучше узнать своего потребителя. Это дало мне понимание обуви как предмета, несущего в себе больше одной основной функции», — говорит Регина Крайняя.

Обувь, которую ребенок может собрать для себя сам, призвана привлечь внимание детей к проектированию полезных вещей в игровой форме. Основная цель проекта — увлечь подрастающее поколение и привить ему основы осмысленного потребления.

Как сообщила пресс-служба, прототип обуви был представлен на выставке Maker Faire в Риме и Берлине в 2019 году, где получил приз зрительских симпатий. Для его изготовления использовались доступные материалы с различными тактильными свойствами: пищевой силикон и ЭВА. По словам автора разработки, они часто применяются в производстве детских игрушек и обуви, а также позволяют получать сложные формы в ярких цветах. Несмотря на это, оба материала — синтетические, и в перспективе производство конструкторов создало бы большое количество мусора, не поддающегося переработке.

«Чтобы сделать конструктор более экологичным, в будущем мы планируем изготавливать его из вторичных материалов, в том числе на биооснове, которые бы были безопасны для производства детских товаров и практичны в эксплуатации», — добавляет Регина.