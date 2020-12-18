В Томске в 2020 году будут работать 24 елочных базара

В прошлом году было 29 елочных базаров. Фото: из открытых источников

В 2020 году в Томске будут работать 24 елочных базара, где томичи смогут приобрести главный символ Нового года. Пункты продажи елей и пихт будут размещены во всех районах, сообщает администрация города.

Первые городские елочные базары начали свою работу еще 12 декабря, а большинство торговых точек открывается с 17-18 декабря, они будут работать для посетителей с 09 до 21 часов, без выходных.

В Томске стоимость новогодних елей в 2020 году составит от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от объема и высоты хвойного дерева.

Напомним, что в прошлом году в Томске было 29 елочных базаров. По словам продавцов, цены от прошлогодних не отличаются.