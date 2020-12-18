Покурили: в Томске в пожаре едва не сгорели двое пенсионеров

Двое пожилых томичей чуть не лишились жизни из-за вредной привычки: докурили до пожара. Фото: из открытых источников

- Вчера вечером на пр. Кирова в пятиэтажном доме произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19.51. К моменту прибытия первого подразделения в двухкомнатной квартире на четвертом этаже было сильное задымление. Спасателям пришлось вскрывать дверь, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В ведомстве уточнили, что в одной из комнат на полу были обнаружены 2 человека. Женщина 1957 года рождения получила отравление продуктами горения легкой степени тяжести, от госпитализации отказалась. Мужчина 1954 года рождения получил ожог верхних дыхательных путей. Он был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.

В результате возгорания в ванной обгорели стены, потолок, предметы мебели, бытовая техника. В квартире закоптились стены. Пожар был ликвидирован в 20.12, его площадь составила 3 кв. м. В тушении были задействованы 7 человек и 3 единицы техники.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - добавили огнеборцы.