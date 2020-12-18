Прокуратура Томска: запрещены сетевые ресурсы, предлагавшие воровские схемы

Четыре уже запрещенных сайта могли помочь снять деньги с чужих банковских карточек. Фото: из открытых источников

Томская прокуратура проверила соблюдение требований федерального законодательства об информации, ее защите и информационных технологиях. В ходе работы в Интернете было выявлено 4 сайта, содержавшие данные об условиях приобретения поддельных паспортов РФ, таких же дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании без фактического прохождения учебы. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратура.

- Кроме того, на указанных Интернет - ресурсах была размещена информация о незаконных схемах получения реквизитов банковских карт, способах их подделки, снятия денежных средств без предъявления карт, - уточнили в ведомстве. - Законом установлен прямой запрет на пропаганду деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка, сбыт или приобретение официальных документов, совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа являются преступлениями.

Чтобы исключить доступ граждан к указанным сайтам, прокурор города обратился в суд с административными исками о признании вышеупомянутой информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

- Иски удовлетворены судом в полном объеме, - добавили в региональной прокуратуре.