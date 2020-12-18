О завышении цен на продукты жители Томской области могут сообщить на горячую линию УФАС

Отслеживать цены на базовые продукты питания будут не только сами граждане, но и надзорные органы. Фото: из открытых источников

Федеральная антимонопольная служба России подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов. Об этом сообщается 17 декабря на сайте Томского УФАС. Кроме того, обеспечено взаимодействие с Прокуратурой РФ для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

– Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания, – говорится в пресс-релизе ведомства. – Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства.

В антимонопольной службе отметили, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер. Сообщить в региональное УФАС России о фактах завышения розничных цен на продукты питания жители Томской области могут по номеру горячей линии 8 (3822) 51-65-97 либо оставив сообщение по ссылке: https://fas.gov.ru/surveys/9.

Напомним, 17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция на принятые правительством меры по стабилизации цен на основные продукты питания должна произойти в течение ближайших недель и даже дней. Он отметил, в частности, что сейчас подписаны соглашения между производителями и торговыми сетями о снижении цен на подсолнечное масло и сахар. «Надо на цены смотреть внимательно. И будем смотреть. Надеемся, что реакция будет в ближайшие нескольких дней, а в ближайшие недели – это уже точно», – сказал глава государства.