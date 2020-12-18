Томские семьи к празднику получат по 5 тыс. рублей на детей-дошкольников

На 5 тысяч рублей можно купить детям от имени главы государства подарок к Новому году. Фото: из открытых источников

Российские семьи получат к Новому году по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 7 лет включительно, сообщил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Мероприятие прошло в четверг в режиме видеосвязи.

- Всем семьям, где есть дети от 0 до 7 лет включительно, выплатим по 5 тыс. рублей, каждому ребенку, - сказал президент. И добавил, что выплаты на детей с 1 января могут увеличить до прожиточного минимума. Это касается семей, доходы которых не будут достигать его уровня.

Напомним, с 2021 года МРОТ и прожиточный минимум планируют рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, а из так называемого медианного дохода. Прожиточный минимум должен составить 44,2% от медианного дохода в РФ (11 653 руб.). Соответствующий законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме.

Деньги поступят семьям, в которых есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года. Если в данный период ребенку исполняется восемь лет, на него также положена разовая выплата. Она будет назначаться на основании ранее поданных заявлений для ежемесячных выплат на детей до 3 лет и для единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет и поступит на счета родителей автоматически.

Заявление придется подавать, если указанный ранее счет был закрыт, а также в случае, если выплат на детей до 16 лет не было. Это можно сделать до 1.04.2021 года на портале госуслуг.

- Новость о единовременной новогодней выплате была для семей с детьми-дошкольниками актуальной: за первые два часа на новую выплату на детей до 8 лет, рожденных после 1 июля 2020 года, на портал Госуслуг было подано более 100 тысяч заявлений, - добавила пресс-служба Минцифры.