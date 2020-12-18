Погода в Томске 18 декабря 2020: потепление, мороз придет к воскресенью

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в воскресенье. Фото: из открытых источников

Сегодня днем жителей областного центра ожидает облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -7, -9°С. На дорогах гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура днем -5, -10. Гололедица.

По сведениям синоптиков, в воскресенье по области ожидается заметное похолодание: ночью -22, -27, при пояснениях до -33, днем от -21 до -26, местами -15, -20. В Томске ночью и днем прогнозируется от 18 до 20 градусов мороза.