Свыше 40 процентов бизнесменов в Томской области еще не определились с режимом налогообложения

Времени у предпринимателей для перехода на другой налог осталось очень мало Фото: из открытых источников

В Томской области продолжается переход пользователей единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие специальные налоговые режимы. Подать заявления и уведомления необходимо до 31 декабря, сообщает портал администрации региона.

Действие ЕНВД в Российской Федерации прекращается с 1 января 2021 года.

Предприниматели и организации, которые до конца 2020 года не уведомят налоговый орган о выборе иного специального режима, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения. Она предполагает начисление НДС, НДФЛ и других налогов, а также предоставление ежеквартальной и годовой отчетности.

Плательщикам ЕНВД предлагаются на выбор четыре налоговых спецрежима: упрощенная система налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), налог на профессиональный доход (налог для самозанятых).

Как сообщила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Томской области Наталья Евтушенко, заявление о смене режима в налоговую еще не подали 43 % пользователей ЕНВД. «Мы призываем плательщиков не откладывать это решение до последних чисел декабря», – подчеркнула она.

С 1 июля 2020 года в Томской области начал действовать налог для самозанятых. Этот режим налогообложения льготный, воспользоваться им могут лишь ИП и физлица, его нельзя совмещать с другими режимами. Сегодня по этому спецрежиму со ставками в 4% и 6 % работают более 4,5 тысячи плательщиков.

В настоящее время администрация региона готовит поправки в областное налоговое законодательство. В первую очередь поправки предполагают расширение условий для применения ПСН.

– Наша задача – сделать переход «бесшовным» и сохранить налоговую нагрузку на предпринимателей не выше уровня ЕНВД. Так, для ПСН предлагается увеличить метраж торговых залов и залов обслуживания с 50 до 150 квадратных метров и расширить перечень видов деятельности, – пояснила председатель комитета налоговой политики и финансового оздоровления департамента экономики администрации Томской области Ольга Хрипунова.

Для юридических лиц, в том числе реализующих подакцизные товары и товары, подлежащие маркировке, альтернативой ЕНВД может стать упрощенная система налогообложения. Сейчас рассматривается возможность снижения ставок по УСН с 6% до 3 % .

Предлагаемые поправки в налоговое законодательство будут проработаны с предпринимательским сообществом и рассмотрены на февральском собрании областной думы.