В Томске судят рецидивиста, который за три часа совершил несколько преступлений

В Томске уголовник за несколько часов заработал на приличный срок Фото: из открытых источников

Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего ранее неоднократно судимого томича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража) и п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), сообщает сайт областной прокуратуры.

По версии следствия, в конце сентября 2020 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке дома, в котором проживал его приятель, увидел, что один из жильцов вышел из квартиры, не заперев входную дверь, проник в квартиру и похитил монитор.

Спустя два часа в соседнем подъезде этого же дома обвиняемый подошел к двум женщинам и, ударив одну из них по руке, вырвал у нее сумку с продуктами питания. Попытавшуюся вступиться подругу пострадавшей он также ударил по руке, после чего подобрал выроненный ею от боли мобильный телефон и скрылся с похищенным с места происшествия.

На следующий день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Похищенное имущество возвращено потерпевшим.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.