Основной экспорт леса и пиломатериалов из Томской области идет в Китай и Узбекистан

Лес и пиломатериалы из Томской области вывозятся в Китай и Среднюю Азию Фото: из открытых источников

За 11 месяцев 2020 года было выдано 27 643 фитосанитарных сертификата, из них более 90 % на лесопродукцию, и 792 карантинных сертификата, из них 5% процентов на лесопродукцию, сообщает сайт управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области.

За 11 месяцев в Томской области было сертифицировано 6 395, 859 куб метра круглого леса, 1 449 242,006 куб. метров пиломатериалов, 44 443,547 куб.метров прочих пиломатериалов, 63 818,8505 тонн прочих пиломатериалов.

Экспорт пиломатериала за 11 месяцев составил в Узбекистан 42%, в Китай 31%, в Киргизию 13%, в Казахстан 7%; во Вьетнам и Таджикистан по 2%.

Основной экспорт круглого леса производиться в Китай и составляет 52 % от всего объема. Экспорт в Киргизию составляет 20%, в Казахстан 12%.

Экспорт прочих лесоматериалов производиться в Китай 93% и Вьетнам 3%.

Древесный упаковочный материал за 11 месяцев экспортирован в Казахстан в количестве 4 312 штук.

Экспорт изделий из бересты составил 7,252 тонны и 1 223 штук в Германию, 0,255 куб. метров в Японию.

В российские регионы из Томской области было отправлено круглого леса: 12 990 куб. метров в Алтайский край, 210 куб. метров в Приморский край, 175 куб. метров в Республику Карелия, 90 куб. метров в Нижегородскую область. Пиломатериалы отправлены: 831,52 куб. метра в Алтайский край, 210 куб. метров в Московскую область, 180 куб. метров в Республику Крым, 87,62 куб. метра в Приморский край.