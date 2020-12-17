«Лига вожатых»: пятеро жителей Томской области вошли в число победителей конкурса

Томичи вошли в число лучших вожатых страны Фото: из открытых источников

Финал Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Российского движения школьников прошел с 3 по 13 декабря в онлайн-формате, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

В этом году на конкурс было подано более 4 тысяч заявок от участников из 85 регионов. Победителями стали сто вожатых, в том числе и пятеро томичей.

Финалисты конкурса выполняли индивидуальные и командные испытания в формате онлайн. Организаторы решили немного расширить тематику испытаний и включить такие направления, как «патриотическое воспитание», «современные технологии и компьютерная грамотность». Конкурсанты снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные приложения и технологии, а также проверили свои знания в квизе «Сделано в России» в День Конституции 12 декабря.

По итогам конкурса больше всего вожатых-победителей из Нижегородской, Томской, Кемеровской областей и Санкт-Петербурга.

В номинации «Вожатые, работающие с ВДК» лучшими стали томичи Евгения Каменева и Артем Белов. Дмитрий Попов и Дмитрий Федоров выиграли в номинации «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами». Полину Марченко признали лучшей в номинации «Вожатый – стажер».

Победители конкурса станут в дальнейшем наставниками и экспертами для только начинающих свой путь в вожатстве, а также получат памятные подарки и призы от партнеров конкурса.

Для справки. Конкурс «Лига вожатых» Российского движения школьников реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Учитель будущего».