Зимний Томск: более 1500 фасадов зданий уже украсили к Новому году

Каждый желающий может принять участие в создании праздничной атмосферы в городе и стать победителем конкурса. Фото: Комсомольская правда

Учреждения и предприятия Томска во всю готовятся к Новому году и украшают свои фасады, витрины и территории. Помимо создания праздничной атмосферы в городе, все они участвуют в традиционном конкурсе на лучшее оформление «Зимний Томск», сообщает администрация города.

В этом году конкурс проходит по пяти номинациям: «Зимние фантазии», «А у нас во дворе…», «Новогодний формат», «Лучшая новогодняя витрина» и «Лучшая инициатива». В конкурсе традиционно участвуют школы и детские сады.

«Несмотря на то, что массовые мероприятия из-за пандемии у нас в этом году не состоятся, мы делаем все возможное, чтобы подарить томичам ощущение зимнего праздника. Традиционно к этой работе подключаются и предприятия города - наши социальные партнеры, а также представители томской общественности. Чтобы поощрить тех, кто старается украсить свои здания и помогает нам создать в Томске атмосферу новогодней сказки, несколько лет назад был придуман конкурс «Зимний Томск». В начале 2021 года мы наградим его победителей», - отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Каждый желающий может принять участие. Например, ТОСы, ТСЖ, управляющие компании и владельцы частных усадеб могут принять участие в номинации «А у нас во дворе…» и украсить здания, дворы, балконы, подъезды.

Предприниматели и томичи, своими силами создавшие катки, снежные или ледовые городки – могут претендовать на победу в номинации «Лучшая инициатива». Номинации «Зимние фантазии» и «Новогодний перекресток» предназначены для юридических лиц и предпринимателей, украсивших к Новому году входы и фасады зданий, прилегающую территорию, другие объекты.

Заявки на участие в конкурсе принимают районные администрации и отраслевые управления администрации.

С 20 до 30 декабря конкурсная комиссия будет оценивать украшенные к празднику объекты, а итоги будут подведены до 20 января.