Проект томича получил грант в 700 тысяч рублей на всероссийском форуме

На грантовую поддержку всех проектов было выделено более 22 млн рублей. Фото: из открытых источников

Командир поискового отряда «За Родину» Владимир Черкашин выиграл грант в конкурсе Росмолодежи, который проходил в рамках всероссийского патриотического форума, сообщает обладминистрация.

Поисковик разработал исследовательскую программу «Там, где нас нет» и получит грант в размере 700 тыс. рублей. Во время проекта с февраля по декабрь 2021 года будет проходить изучение истории заброшенных или находящихся на грани исчезновения сел и деревень Томской области.

По словам Владимира Черкашина, они хотят установить памятные знаки в поселениях, снять документальный фильм и провести открытые уроки в сельских школах. Также запланирован выпуск книги, посвященной истории населенных пунктов пяти районов Томской области.