В 2021 году в Томске появится туристическая велосипедная система

Парковки с велосипедами будут установлены вблизи достопримечательностей города, а также в студгородках. Фото: из открытых источников

В 2021 году для организации туристической велосипедной системы Томска планируется закупить 100 велосипедов и оборудовать 10 велопарковок. На эти цели будет направлено более 2 миллионов рублей. Спонсировать проект будет компания «Газпром трансгаз Томск», сообщает пресс-служба администрации города.

С помощью такой системы томичи и гости города смогут воспользоваться велотранспортом для передвижения по главным туристическим маршрутам города.

Для этого всего лишь необходимо будет зарегистрироваться в специальном приложении и воспользоваться QR- кодом. Также появится возможность воспроизвести аудиоэкскурсию по городу.

«В нашем студенческом Томске велосипед – очень популярное транспортное средство. Однако у многих возникает проблема с их хранением и содержанием. Мы реализуем этот проект, взяв за основу пример столичных городов, чтобы дать возможность всем горожанам и гостям Томска воспользоваться велосипедом для прогулок, поездок по городу и велоэкскурсий», - отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Напомним, что обустройство проезда для велосипедистов планировалось вести на тротуарах, на которых ведется ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Все они должны предусматривать разметку для движения велосипедистов и пологие спуски, обеспечивающие комфорт всех участников движения.