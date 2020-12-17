Коронавирус в Томске: +185 новых случаев заражения

В регионе 21 797 подтвержденных случаев. Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 декабря, в Томской области выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 21 797 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 214 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 587 пациентов скончались, 26 440 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 762 668 человека, 49 151 скончались, 2 202 540 выздоровели.