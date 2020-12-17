Специалисты подтвердили содержание золота в пробах с Батуринского проявления в Томской области

Запуск Батуринского месторождения вернет Томскую область в число золотодобывающих субъектов России. Фото: из открытых источников

Компания «ТИСК Геоголд» в 2020 году начала активную фазу освоения золоторудного проявления в окрестностях села Батурино в Томском районе; специалисты подтвердили содержание в пробах золота, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– По итогам первых полевых изысканий на Батуринском участке недр выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Подтверждена золотоносность кор выветривания, а пробы пород переданы в независимую аккредитованную лабораторию для оценки содержания золота, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что «Западно-Сибирский испытательный центр» подтвердил содержание в пробах золота со средним показателем 4 г на тонну. В некоторых образцах он составляет более 10 г.

Кроме того, прогнозы существования в Томской области месторождения золота с запасами примерно 10 тонн также подтверждены.

Добавляется, что в 2021 году компания «ТИСК Геоголд» намерена провести апробацию ресурсов, разработать контуры зоны и 3D-модель месторождения.