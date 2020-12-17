Более 1,5 тысячи жителей Томской области прошли переобучение по новым специальностям

Востребованными у томичей оказались профессии из разных сфер: веб-дизайн, педагогика, спорт и др. Фото: из открытых источников

Документы об окончании экспресс-курсов получили уже 360 человек, остальные до 18 декабря будут проходить экзамены и подтверждать полученные навыки. Всего программу переобучения прошли более 1,5 тысячи жителей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Добавляется, что бесплатно пройти ускоренные курсы по 39 специальностям смогли те, кто находился под угрозой увольнения или искал работу, а также выпускники образовательных организаций 2020 года.

– Особенно востребованными стали такие направления, как веб-дизайн и разработка, графический дизайн, поварское дело и предпринимательство. Более ста выпускников прошли переобучение по направлению педагогики – преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес, – сообщил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Добавляется также, что Центр опережающей профподготовки организовал обучение на площадках 16 колледжей и техникумов, а также в Томском государственном университете.