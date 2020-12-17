Вывод из эксплуатации двух реакторов в Северске Томской области завершится в 2022 году

По данным компании «РосТендер», реакторы занимались выпуском оружейного плутония. Фото: из открытых источников

В начале следующего года в городе Северске Томской области начнется вывод из эксплуатации двух промышленных уран-графитовых реакторов, сообщает RosTender.info.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объявила тендер на вывод из эксплуатации реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 акционерного общества «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР»). Стоимость работ оценивается в 412 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета.

Предложения от участников тендера принимают до 15 января 2021 года, 19 января подведут итоги закупки. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить запланированные работы до середины декабря 2022 года.

По данным RosTender.info, реакторы АДЭ-4 и АДЭ-5 занимались выпуском оружейного плутония (на них была наработана примерно шестая часть всего оружейного плутония страны). В 2015 году в Северске на базе промышленного уран-графитового реактора ЭИ-2 Сибирского химического комбината был создан пункт консервации особых радиоактивных отходов.